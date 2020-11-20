У суді пояснили рішення про скасування заочного арешту Януковича

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Своє рішення про скасування заочного арешту експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану Апеляційний суд пояснив тим, що слідство і прокуратура не надали документів, які підтверджують перебування Януковича в міжнародному розшуку.

Про це йдеться у повідомленні Київського Апеляційного суду, передає Українська правда, інформує NNS.

"Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України… Стороною обвинувачення ані довідки, ані витягу із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування підозрюваного Януковича В.М. у міжнародному розшуку ані слідчому судді Печерського районного суду міста Києва, ані суду апеляційної інстанції не надано",

— повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

Апеляційний суд інформує, що заочний арешт застосовується, якщо підозрюваний переховується та оголошений у міжнародний розшук. В такому випадку слідство це має підтвердити.

Відомості про оголошення особи у розшук, у тому числі міжнародний, мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Натомість, як вказує суд, слідчий ДБР посилався лише на наявність постанови ГПУ від 29 травня 2019 року про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

Водночас в матеріалах справи є повідомлення з Інтерполу, в якому зазначено, що інформація відносно Януковича буде видалена із баз даних Інтерполу оскільки має переважно політичний характер.

Також захист Януковича долучив лист Інтерполу від 25 квітня 2017 року, в якому зазначено, що відносно Януковича, не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

В той же час, Апеляційний суд в своїй заяві вказав на обґрунтованість підозри Януковичу, і те що є ризики, що він може переховуватись, або впливати на слідство.

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