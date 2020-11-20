В Україні до кінця року кількість летальних випадків від COVID-19 може зрости у три рази - дослідження

- 20 лист. 2020
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За песимістичним сценарієм розвитку епідситуації з коронавірусом в Україні, коли запроваджений владою «карантин вихідного дня» не спрацює, кількість летальних випадків до кінця року зросте у три рази. Нині їх понад 10 тисяч, а може бути 33 тисячі.
Про це йдеться у результатах моделювання Київської школи економіки, пише Громадське, передає NNS.
Старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень КШЕ, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко прогнозує три сценарії наслідків «карантину вихідного дня»:
- «Зелений сценарій» — найоптимістичніший, але малоймовірний, на думку експертів. Він прогнозує 17 тисяч смертей до кінця року за умови негайного введення локдауна по всій території України.
- «Жовтий сценарій» (26 000 смертей), можливий за умови, що «карантин вихідного дня» спрацює.
- «Чорний сценарій» — 33 000 смертей від COVID-19 — справдиться, якщо чинний карантин не спрацює, наголошують у КШЕ. Там кажуть, що критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.
Раніше ми писали: Якщо карантин вихідного дня не спрацює, буде потрібен жорсткий локдаун - Шмигаль
Рекомендації
У Київській школі економіки рекомендують владі посилити обмеження не лише на вихідні, але й у будні дні. Там кажуть, що тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу. Обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян, наголошують у КШЕ.
Рішення про вихід із карантину має ухвалюватися щодо кожної області окремо за індикаторами, але не раніше, ніж через 1 місяць після запровадження національного карантину.
Зазначимо, у жовтні КШЕ прогнозувала на листопад до 10 тисяч нових випадків зараження на добу. Нині Україна уже перейшла цю позначку, щодоби в нас фіксують від 10 до понад 13 тисяч інфікованих.
Ситуація з коронавірусом
За минулу добу, 19 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 14 575. Також відомо, що вчора 7 845 пацієнтів одужали, а 229 — померли від ускладнень.
Загалом за час пандемії в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 598 085 людей. З них 274 324 людини одужало, а 10 598 ㅡ померли від ускладнень.
У МОЗ розробили алгоритм дій у разі погіршення ситуації згідно з чотирма рівнями небезпеки. Наразі Україна перейшла на другий рівень, який, зокрема, передбачає скасування планових операцій.
Про це ми писали тут: Другий етап реагування на коронавірус: в Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
Що з карантином?
З 14 листопада в Україні почав діяти «карантин вихідного дня». З 00:00 суботи до 00:00 понеділка дозволили працювати лише продуктовим магазинам, автозаправкам, аптекам, фінансовим установам і транспорту. Карантин вихідного дня вже діяв 14 і 15 листопада, а також буде 21 і 22 листопада, 28 і 29 листопада. Детальніше про зміни читайте тут.
Також в Україні відмовилися від щотижневого поділу регіонів на зони та перейшли на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в «помаранчевій» зоні. Влада переконана, що зміни в карантині допоможуть врятувати медичну систему від навантаження.