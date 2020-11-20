В Україні до кінця року кількість летальних випадків від COVID-19 може зрости у три рази - дослідження

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За песимістичним сценарієм розвитку епідситуації з коронавірусом в Україні, коли запроваджений владою «карантин вихідного дня» не спрацює, кількість летальних випадків до кінця року зросте у три рази. Нині їх понад 10 тисяч, а може бути 33 тисячі.

Про це йдеться у результатах моделювання Київської школи економіки, пише Громадське, передає NNS.

Старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень КШЕ, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко прогнозує три сценарії наслідків «карантину вихідного дня»:

«Зелений сценарій» — найоптимістичніший, але малоймовірний, на думку експертів. Він прогнозує 17 тисяч смертей до кінця року за умови негайного введення локдауна по всій території України.

«Жовтий сценарій» (26 000 смертей), можливий за умови, що «карантин вихідного дня» спрацює.

«Чорний сценарій» — 33 000 смертей від COVID-19 — справдиться, якщо чинний карантин не спрацює, наголошують у КШЕ. Там кажуть, що критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.

Рекомендації

У Київській школі економіки рекомендують владі посилити обмеження не лише на вихідні, але й у будні дні. Там кажуть, що тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу. Обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян, наголошують у КШЕ.

Рішення про вихід із карантину має ухвалюватися щодо кожної області окремо за індикаторами, але не раніше, ніж через 1 місяць після запровадження національного карантину.

Зазначимо, у жовтні КШЕ прогнозувала на листопад до 10 тисяч нових випадків зараження на добу. Нині Україна уже перейшла цю позначку, щодоби в нас фіксують від 10 до понад 13 тисяч інфікованих.

Ситуація з коронавірусом

За минулу добу, 19 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 14 575. Також відомо, що вчора 7 845 пацієнтів одужали, а 229 — померли від ускладнень.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 598 085 людей. З них 274 324 людини одужало, а 10 598 ㅡ померли від ускладнень.

У МОЗ розробили алгоритм дій у разі погіршення ситуації згідно з чотирма рівнями небезпеки. Наразі Україна перейшла на другий рівень, який, зокрема, передбачає скасування планових операцій.

Про це ми писали тут: Другий етап реагування на коронавірус: в Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації

Що з карантином?

З 14 листопада в Україні почав діяти «карантин вихідного дня». З 00:00 суботи до 00:00 понеділка дозволили працювати лише продуктовим магазинам, автозаправкам, аптекам, фінансовим установам і транспорту. Карантин вихідного дня вже діяв 14 і 15 листопада, а також буде 21 і 22 листопада, 28 і 29 листопада. Детальніше про зміни читайте тут.

Також в Україні відмовилися від щотижневого поділу регіонів на зони та перейшли на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в «помаранчевій» зоні. Влада переконана, що зміни в карантині допоможуть врятувати медичну систему від навантаження.