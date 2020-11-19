Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски у транспорті та громадських закладах

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів особистого захисту.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Громадське, інформує NNS.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 6 листопада. Депутати доповнили статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальністю за відсутність маски.

Закон передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. Маска повинна закривати ніс та рот, виготовлена вона може бути самостійно.

Тепер через «перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски» можна отримати штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

«Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою»,

— зазначили в Офісі президента.

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Громадські місця — це де?

Про громадські місця згадується у законі про тютюнопаління. Там вказано:

Громадське місце — частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу. Зокрема під'їзди, підземні переходи, стадіони.

Радник з питань правової політики, адвокат Максим Костецький розповідав Громадському, що звичайна вулиця не може вважатися громадським місцем.

Що було раніше?

У березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо запобігання поширенню коронавірусу. Тоді запровадили штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн за порушення правил карантину. Але такі штрафи, на думку міністра юстиції Дениса Малюськи, були несправедливими, бо не у всіх є такі кошти.