В Україні скасували довідку про склад сім’ї для шести адмінпослуг і виплат

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В Україні скасували довідку про склад сім’ї для надання певних адмінпослуг та виплат. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Ціль Мінцифри — ліквідувати всі безглузді довідки, які вимагають від людей задля бюрократичної галочки. Сьогодні прийняті відповідні 6 постанов КМУ»,

- написав Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбуці 18 листопада.

Довідка про склад сім’ї тепер не потрібна:

Під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.

Під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни.

Під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв’язку.

Під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла.

Під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Під час отримання військовослужбовцями житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

«Чинним законодавством не передбачено отримання такої довідки, а також не визначено орган, який видає таку довідку. Ми ліквідуємо для українців додаткові бюрократичні процедури та спрощуємо адміннавантаження. Раніше за ініціативи Мінцифри Уряд скасував довідку про склад сім’ї для альтернативної служби»,