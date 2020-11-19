"Це прохання про допомогу": у МОЗ пояснили пораду підприємцям йти працювати у лікарні

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Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак пояснила свою пораду підприємцям шукати інші джерела доходу, зокрема у лікарнях.

Цю гучну тему Микичак обговорила в програмі «Мокрик по живому», передає Громадське, інформує NNS.

Заступниця міністра вважає, що такий резонанс після її слів — це добре.

«Тому що люди почули, що є потреба в допомозі. Мені шкода тих людей, які так агресивно налаштовані… але, напевно, частина суспільства перебуває в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях»,

— сказала вона.

Микичак наголосила, що її звернення не було закликом — «йдіть шукайте собі роботу».

«Моя пропозиція була в тому, щоби допомогти. Ми просимо — допоможіть. Лікарі лікарями, медсестри медсестрами, але ж у нас в лікарнях потрібні і комп’ютерщики, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі, і охоронці. Тобто десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо»,

— сказала заступниця міністра.

Микичак наголосила, що запрошують допомогти лікарням не на волонтерській основі, а на роботу — на контрактній основі.

На ремарку, що в медичній галузі низькі зарплати, вона відповіла:

«У нас історично низькі зарплати, але в ресторанному бізнесі також низькі зарплати».

З іншого боку, заступниця міністра заявила, що не пропонує альтернативу, бо допомогою і компенсаціями бізнесу займається економічний блок уряду.

«Але в силу того, що в нас є достатньо багато і вакансій, і потреби, ми попросили допомоги… Була б дуже класна річ, що можна було б і лікарням допомогти, і якусь хоча б тимчасову підтримку дати тим, хто має можливість піти (тимчасово з нинішньої роботи — ред.)»,

— підсумувала Микичак.

Нагадаємо, на брифінгу 16 листопада Микичак порадила малому та середньому бізнесу в Україні знайти додатковий дохід на час дії «карантину вихідного дня».

Чому люди без роботи?

Бізнес змушений знову закриватися через пандемію, оскільки уряд 11 листопада увів «карантин вихідного дня». Влада переконана, що це допоможе врятувати медичну систему від колапсу. Такий карантин діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Його запровадили до кінця листопада. У ці дні працюють лише продуктові магазини, автозаправки, аптеки, фінансові установи та транспорт.

Таке нововведення має зменшити кількість контактів і розірвати ланцюг передачі вірусу, кажуть у МОЗ.

Раніше ми писали: Підприємців Ужгорода звільнили від сплати податків на час карантину

Протести у містах

Мери низки українських міст, зокрема Тернополя, Львова, Одеси, Дніпра, Черкас, заявили, що у цих містах не будуть вводити якісь додаткові обмеження, попри рішення уряду про «карантин вихідного дня».

Так, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у місті не будуть вводити «карантин вихідного дня», оскільки виконком міської ради скасував для львів'ян вихідні у суботу та неділю.

Протестують і самі підприємці, які намагаються зберегти роботу закладів. Багато кафе та ресторанів покладаються на літні майданчики, де не заборонено обслуговувати клієнтів. Але є більш креативні рішення. Наприклад, підприємець із Тернополя, власник ресторанів і хостелу, вирішив створити релігійну організацію «Братство лисих» для того, щоб його бізнес зміг працювати.