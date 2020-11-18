Глінтвейн для третьокласників: директора школи обурило завдання у підручнику, він звернувся до МОН

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У підручнику "Я досліджую світ" для третього красу в одному з завдань згадується алкогольний напій глінтвейн. Це обурило директора школи, тому він звернувся до Міносвіти, повідомляє 24 канал, передає NNS.

Директор школи Києва Дмитро Ламза запитав МОН, як вчитель має пояснити дитині, що таке глінтвейн у своєму фейсбуці.

До прикладу, директор стверджує, що не знає, що таке глінтвейн і ніколи його не куштував. Тому він вважає, що діти теж не повинні знати про глінтвейн.

Яке завдання обурило директора?

Одне із завдань про глінтвейн наявне у підручнику "Я досліджую світ" для 3 класу, авторами якого є О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко.

Завдання для учнів 3 класу / Фото з фейсбук-сторінки директора

Тому Дмитро Ламза звернувся до заступників міністра освіти, аби ті розказали, як пояснити дітям, що таке глінтвейн.

Така вправа обурила багатьох користувачів соцмережі. Серед них переважно батьки учнів та вчителі. У коментарях дехто засуджує це, а інші підтримують ідею авторів підручника, мовляв, це завдання є нормальним.

Натомість видавці звинуватили вчителів, що ті не можуть пояснити зміст підручника. Гендиректор видавництва Олексій Андрусич пояснив, що мета реформи освіти – зробити дитину компетентною для життя у сучасному світі.

"Мені, як батьку дитини, що навчається у державній школі, прикро та соромно стає за вчителів та директорів, які не можуть пояснити батькам зміст підручника, які чи то справді мають вади ерудиції і світогляду, що не були ані в Карпатах, ані книжок не читали..",