У "Слузі народу" пояснили, чому фракція не голосувала за скасування карантину вихідного дня

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У фракції "Слуга народу" пояснили, чому не голосували за скасування карантину вихідного дня. У партії не бачать юридичного сенсу в постанові.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчук, передає NNS.

За її словами, скасування карантину - прерогатива уряду.

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами",

- сказала вона.

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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.

Нагадаємо, Верховна рада України провалила голосування за рекомендацію Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня. Цю постанову підтримали лише 149 народних депутатів. У "Слуги народу" дали тільки 34 голоси.

Карантин вихідного дня Уряд запровадив 11 листопада. Такий карантин діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Його запровадили до кінця листопада, тобто на 14 і 15, 21 і 22 та 28 і 29 листопада. У ці дні можуть працювати лише продуктові магазини, автозаправки, аптеки, фінансові установи та транспорт.