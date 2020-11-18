"Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье

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В канун седьмой годовщины начала Евромайдана Верховной Раде предлагается принять специальный закон, которым предоставляются обширные льготы для его участников и членов семей Небесной сотни сообщает NNS со ссылкой на Страна,

Соответствующий документ подали в Раду два нардепа от "Слуги народа" Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк.

Проект закона содержит 17 статей и регулирует статус участников Революции достоинства. Согласно тексту проекта, предлагается наделить тех, кто стоял на Майдане и семьи Героев Небесной сотни, целым рядом государственных льгот.

Так в законе дается определение термину "Революция достоинства" - это "политические и общественные изменения в Украине в период от 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, вызванные массовым гражданским движением протеста против попыток отказа политического руководства Украины от законодательно закрепленного курса на Европейскую интеграцию и отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека".



Отметим, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО только спустя 5 лет после Майдана - в феврале 2019 года.

Авторы предлагают присваивать участникам "Революции достоинства" статусы:

- члена семьи Героя Небесной сотни,

- пострадавшего участника Революции достоинства,

- пострадавшего участника Революции достоинства с инвалидностью.

Порядок присвоения этих статусов предлагается возложить на Кабмин.

В зависимости от того, какой статус будет присвоен, лицу гарантируется целый ряд социальных льгот.

Так, членам семей Героев Небесной сотни хотят дать дополнительные государственные финансовые гарантии по 26 направлениям.

Предоставления медуслуг и лекарственных средств. Услуги по зубопротезированию. Услуги по обеспечению психического здоровья. Санаторно-курортное лечение один раз в 2 года. Право на разовую целевую поддержку на покупку (строительства) жилья в виде денежной компенсации частичной стоимости жилья, ипотечного кредитования с возмещением части процентной ставке банку или получения льготного кредита за счет государственного или местного бюджета, первоочередного предоставления жилья из коммунального, ведомственного или служебного фонда. Раз в 10 лет им будет полагаться компенсация трат на ремонт из средств местного бюджета. Первоочередное предоставление услуг по оздоровлению детей. Компенсация на получение профессионально-технического, высшего, последипломного и второго высшего образования. Государственную целевую поддержку на обучение в государственных и коммунальных учреждениях. Первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Одноразовую оплату стоимости услуг по повышению квалификации и переквалификации. Использование ежегодного отпуска в удобное время с правом получения дополнительных 14 дней к нему с сохранением зарплаты. Ежемесячную денежную компенсацию 75% стоимости коммунальных услуг (на газ, электричество, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том числе горячую воду, вывоз мусора). Это право будет распространяться из расчета 21 кв метр жилья на человека плюс 10,5 метров на семью. А для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной сотни расчет будет 42 метра на человека плюс 21 кв. метр на семью. Также компенсироваться будет 75% абонентской платы за телефон. 75% компенсации на закупку твердого или жидкого печного топлива и баллонного газа. Компенсацию 100% стоимости трат на проезд в городском транспорте, автомобильном транспорте в сельской местности и железнодорожном и автобусном транспорте пригородного сообщения. Для междугородных поездок будет предоставляться 50%-я компенсация. Выплата помощи при временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты. Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Получение соцуслуг или оформление в социальные учреждения для социальной поддержки и присмотра. Досрочный выход на пенсию для мужчин после 55 лет, женщин после 50 лет, при наличии страхового стажа в 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Бесплатную правовую помощь. Первоочередное выделение земельных участков. Освобождение от оплаты судебного сбора. Поддержку самозанятности и предпринимательской деятельности. Постоянное информирование о льготах для этой категории. Для лиц пожилого возраста, которые не имеют близких родственников, право на оформление в учреждение социальной защиты или обслуживание соцработниками на дому.

Вторая категория - пострадавшие участники Революции достоинства. Это люди, которые получили телесные повреждения в Революции Достоинства, при условии, что они обратились за помощью с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2013 года, но их повреждения не привели к инвалидности.



Им гарантируется 20 различных льгот. Список аналогичен тем льготам, которые получат, в случае принятия закона, семьи Героев Небесной сотни, с минимальными отличиями.

Например, санаторно-курортное лечение предлагается предоставлять раз в 3 года. У них не будет права на получение компенсации на ремонт.

Третья категория - пострадавшие участники Революции достоинства с инвалидностью.

Это люди, которым была установлена инвалидность вследствие полученных телесных повреждений во время участия в Революции достоинства.

Они также будут иметь аналогичные права, как и вышеобозначенные категории. Но санаторное лечение раз в 2 года, а семьям - раз в 3 года. Им также не полагается компенсация на ремонт.

А вот в случае с компенсацией на проезд у них будут более широкие льготы - для 3 группы инвалидности 50% на ж/д, автобусы или авиа 2 билетов, для 2 группы - 100% компенсация 2 билетов, и для 1 группы - 100% билетов на поезд, автобусы или авиа без ограничения количества.

Также отдельными статьями законодатели прописали целый ряд материальных компенсаций.

Например, 1 миллион гривен в связи со смертью члена семьи, который брал участие в Революции достоинства при условии, что смерть связана с участием в революции. Тяжелые повреждения оценили в 700 тысяч гривен, средней тяжести - в 500 тысяч, легкие - в 200 тысяч.

Отдельным документом депутаты предоставили расчеты, сколько средств необходимо предусмотреть в проекте госбюджета 2021 года на реализацию этого закона. По их данным, дополнительно потребуется 86,2 миллиардов гривен.

Также в проекте говорится о том, что публичное проявление уничижительного отношения к заслугам погибших участников Революции достоинства и Героев Небесной сотни является противоправным - и граждане, и юрлица должны нести ответственность за такие нарушения.

Правда, отсылки к соответствующим статьям Административного или Уголовного кодекса нет.

По задумке авторов, закон должен будет вступить в силу спустя 6 месяцев после его принятия.