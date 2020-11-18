Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 листопада

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В Україні за добу 17 листопада зафіксували 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 668 осіб;

летальних випадків – 256;

одужало – 8 096 осіб;

здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 570 153 особи;

одужало – 259 079 осіб;

летальних випадків – 10 112;

проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 53 855 випадків;

Вінницька область – 14 306 випадків;

Волинська область – 19 648 випадків;

Дніпропетровська область – 23 900 випадків;

Донецька область – 18 257 випадків;

Житомирська область – 23 988 випадків;

Закарпатська область – 20 146 випадків;

Запорізька область – 20 733 випадки;

Івано-Франківська область – 29 542 випадки;

Київська область – 26 561 випадок;

Кіровоградська область – 3 818 випадків;

Луганська область – 5 286 випадків;

Львівська область – 38 577 випадків;

Миколаївська область – 13 394 випадки;

Одеська область – 34 806 випадків;

Полтавська область – 16 418 випадків;

Рівненська область – 25 904 випадки;

Сумська область – 19 514 випадків;

Тернопільська область – 24 242 випадки;

Харківська область – 49 067 випадків;

Херсонська область – 7 624 випадки;

Хмельницька область – 23 952 випадки;

Черкаська область – 15 033 випадки;

Чернівецька область – 29 126 випадків;

Чернігівська область – 12 456 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.