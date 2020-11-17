"Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти", - тимчасовий очільник Міносвіти Шкарлет

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Тимчасовий очільник Міносвіти Сергій Шкарлет запевнив, що наразі триває обговорення щодо організації 12-річного навчання в школах. Але про те, що діти в 5 років мають сісти за парти, не йдеться.

За його словами, до обговорення про 12-річку в школах долучилися дитячі психологи, педагоги та політики. Про це в.о. міністра освіти і науки написав у своєму телеграмі, передає 24 канал, інформує NNS.

Шкарлет вважає, що така активність підтверджує запит суспільства на те, щоб середня освіта в Україні відповідала найкращим практикам світу, була б цікавою та результативною для учнів.

Тимчасовий очільник МОН погоджується, що діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, а тому і в організації навчання мають бути зовсім різні підходи.

«Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм»,

– наголосив Шкарлет.

Хоча він підкреслює, що у світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Зокрема, такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни.

«Нам же потрібно врахувати особливості української школи. Сподіваюся на плідне обговорення. Процес опрацювання пропозицій навряд чи буде швидким, адже головний пріоритет МОН – інтереси дітей»,

– підсумував він.

До слова, раніше тимчасовий очільник Міносвіти припустив, що було б добре відправляти дітей до школи з 5 років. Проте психологи пояснили, що це погана ідея, адже не всі діти у такому віці готові до навчання.

Про це читайте тут: У МОН пропонують віддавати дітей до школи з п'яти років

Фото: mind.ua