Після одужання від коронавірусу 10% людей можуть заразити оточуючих - імунолог

Завантажте мобільний додаток сайту

ПЛР-тестування на COVID-19 є важливим не стільки для постановки діагнозу, скільки для його зняття, оскільки 10% людей, котрі одужали, продовжують виділяти вірус за відсутності симптоматики.

Про це сказав завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський в інтерв'ю Укрінформу, передає NNS.

"Звичайно, треба продовжувати тестування, але слід його оптимізувати. Кроки у цьому напрямі вже роблять (направляють безкоштовні проби в приватні лабораторії, яким держава компенсує витрати). За умови оптимізації процесу можна отримувати результат за один, максимум 2 дні – я сам проводжу ці дослідження і відповідаю за свої слова. Вони необхідні зараз і далі, протягом всієї активної фази, хоча ставити діагноз справді можна без лабораторного підтвердження. Але воно є важливим не стільки для постановки діагнозу, скільки для його зняття, адже після одужання багато інфікованих продовжують виділяти вірус. У величезної кількості заражених немає симптоматики, але вони також виділяють вірус. Вірусовиділяючих треба виявляти",

- сказав Волянський.

Він зазначив, що категорично не згоден із запропонованим МОЗ алгоритмом - припиняти самоізоляцію без повторного ПЛР-тесту.

"Правило працює для 90% інфікованих, а 10% продовжать виділяти вірус за відсутності симптоматики. І треба виявляти їх, щоб переривати епідемічні ланцюжки, особливо за відсутності епідемічного розслідування",

- наголосив лікар-імунолог.

Раніше ми писали: В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено

Він також висловився за необхідність збільшення кількості тестувань в Україні, тим більше, що протягом останніх місяців достовірність ПЛР-тестів у державі зросла, а співробітники лабораторій і медцентрів вже навчилися правильно брати матеріал.

"В Україні проживає близько 40 млн осіб, а сумарно за весь час епідемії зробили приблизно 3,5 млн ПЛР-тестів. Цього мало, дуже мало і треба нарощувати масштаби, тоді відсоток змінюватиметься залежно від регіону і ситуації в ньому",

- сказав Волянський.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.

За даними МОЗ, за минулу добу здійснено 67 127 тестувань (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.