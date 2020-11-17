Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 листопада

- 17 лист. 2020
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Коронавірус не відступає. Про кількість нових випадків в Україні за минулу добу NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 610 осіб;
- летальних випадків – 159;
- одужало – 6 786 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 557 657 осіб;
- одужало – 250 983 особи;
- летальних випадків – 9 856;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 52 642 випадки;
- Вінницька область – 14 103 випадки;
- Волинська область – 19 297 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
- Донецька область – 17 713 випадків;
- Житомирська область – 23 447 випадків;
- Закарпатська область – 19 826 випадків;
- Запорізька область – 20 025 випадків;
- Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
- Київська область – 25 787 випадків;
- Кіровоградська область – 3 753 випадки;
- Луганська область – 5 215 випадків;
- Львівська область – 37 970 випадків;
- Миколаївська область – 12 998 випадків;
- Одеська область – 34 176 випадків;
- Полтавська область – 15 884 випадки;
- Рівненська область – 25 596 випадків;
- Сумська область – 18 903 випадки;
- Тернопільська область – 23 938 випадків;
- Харківська область – 48 586 випадків;
- Херсонська область – 7 357 випадків;
- Хмельницька область – 23 547 випадків;
- Черкаська область – 14 233 випадки;
- Чернівецька область – 28 692 випадки;
- Чернігівська область – 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.