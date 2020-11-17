Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 листопада

17 лист. 2020
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Коронавірус не відступає. Про кількість нових випадків в Україні за минулу добу NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 610 осіб;
  • летальних випадків – 159;
  • одужало – 6 786 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 557 657 осіб;
  • одужало – 250 983 особи;
  • летальних випадків – 9 856;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та  Запорізькій (734) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 52 642 випадки;
  • Вінницька область – 14 103 випадки;
  • Волинська область – 19 297 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
  • Донецька область – 17 713 випадків;
  • Житомирська область – 23 447 випадків;
  • Закарпатська область – 19 826 випадків;
  • Запорізька область – 20 025 випадків;
  • Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
  • Київська область – 25 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 753 випадки;
  • Луганська область – 5 215 випадків;
  • Львівська область – 37 970 випадків;
  • Миколаївська область – 12 998 випадків;
  • Одеська область – 34 176 випадків;
  • Полтавська область – 15 884 випадки;
  • Рівненська область – 25 596 випадків;
  • Сумська область – 18 903 випадки;
  • Тернопільська область – 23 938 випадків;
  • Харківська область – 48 586 випадків;
  • Херсонська область – 7 357 випадків;
  • Хмельницька область – 23 547 випадків;
  • Черкаська область – 14 233 випадки;
  • Чернівецька область – 28 692 випадки;
  • Чернігівська область – 12 120 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 листопада

Автор: NNS - Національна служба новин

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