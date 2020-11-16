Карантин вихідного дня можуть скасувати: у Раді зареєстрували постанову

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. Про це йшлося на засіданнї погоджувальної ради 16 листопада, з посиланням на Українську правду, передає NNS.

"Під моїм керівництвом та керівництвом всіх політичних фракцій і груп була зареєстрована спеціальна постанова № 4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом",

— сказала т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк.

Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не може ігнорувати рішення Кабміну.

Кондратюк також пропонує розглянути на засіданні у вівторок постанову №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів, щоб бізнес та громадяни змогли підготуватися до змін.

За словами представника "Слуги народу" Олександра Корнієнка, вони підтримують розгляд постанов, які стосуються карантину на засіданні 17 листопада, але ще будуть визначатися, як саме голосуватимуть.

Як пише Слово і діло, ініціаторами постанови виступили представники всіх політичних фракцій в Раді: «Слуга народу», «Голос», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», ОПЗЖ.

У тексті постанови пропонується рекомендувати Кабміну протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цієї постанови переглянути і пом'якшити обмеження карантину «вихідного дня».

Зокрема, ВР рекомендує переглянути заборону на:

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

прийом відвідувачів в торговельно-розважальних центрах; прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

діяльність установ культури і проведення культурних масових заходів;

прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Нагадуємо, в Україні з 14 листопада запровадили карантин вихідного дня. Попередньо він триватиме до 30 листопада, але його можуть продовжити. У вихідні, згідно з розпорядженням Кабміну, можуть працювати тільки аптеки, продуктові магазини, СТО, заправки, пошта і транспорт.