Апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича

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Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Таке рішення судді ухвалили на засіданні 16 листопада, передає Громадське, інформує NNS.

Як пояснив Громадському один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко, апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича.

«Чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри. Рішенням апеляційного суду справа направлена для розгляду до суду першої інстанції»,

— розповів він, додавши, що фактично суд першої інстанції буде ще раз переглядати цю справу.

Реакція на рішення

Батько вбитого на Майдані 20 лютого 2014 року Устима Голоднюка Володимир Голоднюк у коментарі Громадському назвав це рішення «знеціненням цінностей Революції Гідності»

«Виходячи з того, що зараз відбувається в країні, я просто обурений. Мені здається, що це суцільний сюрреалізм, сон. Я думаю, що я відкрию очі й він припиниться. Це повне знецінення цінностей Революції Гідності й смертей тих хлопців, які загинули на фронті. Це злив інтересів»,

— сказав Голоднюк.

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Рішення першої інстанції

Після втечі у 2014 році Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» та «Сухолуччя», фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини та хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

У справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності 12 травня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А перед цим, 4 травня, він заочно взяв Януковича під варту.

Зазначимо, що рішення у цій справі не дає можливості Януковичу повернутися до України та уникнути покарання. 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років в'язниці. Суд визнав його винним за статтею «Державна зрада». Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.