Програма «доступні ліки»: у НСЗУ пояснили, як дізнатися, які препарати є безоплатні

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В Україні діє програма "Доступні ліки". Вона розрахована на людей, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет II типу. Кожні пів року перелік ліків, що входять до програми оновлюється, повідомляє NNS з посиланням на itmed.org.

Наразі в програмі наявні 264 лікарських засоби, 65 із них пацієнт може отримати безоплатно. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України.

Зокрема, в програмі "Доступні ліки":

200 ліків для лікування серцево-судинних захворювань (62 з них - безоплатні);

48 – діабету II типу (17 з них - безоплатні);

15 – бронхіальної астми (6 з них - безоплатні).

Також до програми включено один препарат для лікування ревматичних захворювань, однак за нього пацієнт сплачує повну ціну.



У відомстві пояснили, що для того, щоб дізнатися які "Доступні ліки" повністю безоплатні, а які - з доплатою, потрібно подивитись на актуальний Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Реєстр можна завантажити на сайті НСЗУ на вкладці "Доступні ліки". Для цього, перейшовши на вкладку, треба проскролити до самого кінця сторінки. А далі перейти за посиланням, щоб завантажити список ліків у форматі excel.

У таблиці вказано:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці №2 та №3);

форму випуску та дозування (стовпці №4 та №5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець №6);

назву та країну виробника ліків (стовпець №8);

суму доплати за упаковку (стовпець №16) та іншу інформацію.

Наприклад, якщо сімейний лікар виписав електронний рецепт на лікарський засіб "Амлодипін", таблетки у дозуванні 5 мг та у кількості 60 таблеток на два місяці, то:

у завантаженому списку ліків, у стовпці №2, потрібно знайти міжнародну непатентовану назву "Амлодипін";

у стовпці №3 - необхідне торговельне найменування (якщо ви віддаєте перевагу певному виробнику ліків), у стовпці №5 - дозування 5 мг. Тоді у стовпці №16 побачите суму доплати за упаковку. Якщо там буде 0,00 грн - ліки повністю безоплатні. Якщо там буде певна сума, то порахуйте загальну доплату. Наприклад, сума доплати за одну упаковку, яка містить 30 таблеток, становить 20,99 грн. А лікар виписав 60 таблеток, тобто дві упаковки. Помножте 20,99 грн на 2 упаковки. Відтак сума доплати у цьому випадку складає 41,98 грн за дві упаковки.

"Якщо плануєте обрати повністю безоплатний лікарський засіб за електронним рецептом, то потрібно у завантаженому списку ліків у стовпці №2 знайти необхідну міжнародну непатентовану назву, у стовпці №5 - потрібне дозування, а у стовпці №16 - усі комірки із сумою доплати в 0,00 грн",

- зазначається в повідомленні.

Для того, щоб отримати необхідні ліки потрібно звернутися до однієї з тих аптек (зазначимо, кількість таких аптек становить 7 371), які відпускають препарати за програмою.

Відповідно знайти найближчу аптеку можливо:

за допомогою дашборда "Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів". Дашборд також є у вкладці "Доступні ліки";

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (безкоштовно).

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я спільно з фармацевтичними кампаніями планують запровадити 2D-кодування лікарських засобів.