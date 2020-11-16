УЗ відновлює рух з двох станцій: список потягів

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Укрзалізниця відновлює рух поїздів зі станцій Біла Криниця та Славута-1. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційний сайт відомства.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 16 листопада 2020 року відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця та Славута-1 на наступні поїзди:

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 251/251 Харків — Миколаїв.

Укрзалізниця нагадує, що забезпечує безпеку подорожей на всіх напрямках. Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів та інше.

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