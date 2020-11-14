Українцям розповіли, де потрібно носити маски

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Маски потрібно носити у приміщеннях та на вулиці у натовпі людей – наприклад, на зупинці. Але штрафуватимуть населення лише за відсутність масок саме у приміщеннях, повідомляє NNS з посиланням на ua.news.

Таке роз’яснення дав глава МОЗ Максим Степанов.

«На вулиці носити маску не треба. Виняток – це коли ви знаходитесь у місці великого скупчення людей. Наприклад, коли на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими інколи менша ніж один метр. Просто одягайте маску – це безпека»,

– порадив міністр.

Адміністративна відповідальність за перебування без засобів індивідуального захисту стосується лише перебування у приміщеннях.

При цьому накладання стягнення буде схоже на механізм за порушення правил дорожнього руху: штраф мають виписувати відразу на місці органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

6 листопада Верховна рада встановила штрафи за носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень.