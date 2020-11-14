Більше 12,5 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 листопада

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В Україні черговий рекорд по кількості нових випадків коронавірусу за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За добу 13 листопада було зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 525 осіб;

летальних випадків – 191;

одужало – 4 962 особи;

здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 525 176 осіб;

одужало – 238 811 осіб;

летальних випадків – 9 508;

проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Майже 12 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 листопада