У Кабміні обіцяють компенсації через карантин вихідного дня

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У Кабміні обіцяють підтримати бізнес та працівників, які залишилися без заробітку на вихідних, зокрема, обіцяють здійснювати виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю.

Про це на телеканалі "Дом" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише Економічна правда, передає NNS.

"Ми звернулися до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації. Друге питання – це виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема і під час першого локдауну. Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші",

- розповів міністр.

За його словами, найчастіше, люди, які хочуть компенсацію, працюють неофіційно, але правила повинні бути для всіх однакові.

Зазначається, що також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Ми сподіваємося, що цей період (карантину вихідного дня, – ред.) буде короткий і не доведеться вдаватися до більш суворих заходів. Але якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. Буде окрема комунікація з міськими головами, особливо з тими, хто йде на другий тур виборів, щоб робити політику не на акціях протесту проти карантину вихідного дня, а демонструвати своїм виборцям приміщення в лікарнях",

- додав Немчінов.

Нагадуємо, через введення карантину вихідного дня, біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати.

Фото DW