Степанов розповів, скільки триватиме важкий період пандемії в Україні

Завантажте мобільний додаток сайту

Україну чекає важкий період пандемії COVID-19, який триватиме, орієнтовно, до квітня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Хард з Влащенко”, передає NNS з посиланням на УНН.

“Ми будемо достатньо важко проходити цей період, ми вважаємо, що до квітня. Мова зараз не йде про те, чи в змозі ми його пройти легко, ні, ми будемо його проходити важко. Головне зараз з якими, як би це не звучало, людськими втратами ми його пройдемо”,

— сказав Степанов.

За його словами, завдання МОЗ, щоб кількість людських втрат, жертв COVID-19, була щонайменша.

“Окрім суто лікувального процесу, є ще епідеміологічний, яким чином зупинити зростання, мова вже не йде про те, щоб його зменшити”,

— додав він.

Нагадаємо, в лікарнях по Україні на сьогоднішній ранок перебуває 28 564 людини, які хворіють на коронавірус або мають підозру за всіма ознаками хвороби.