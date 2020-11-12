Після рішення КСУ Антикорупційний суд закрив ще дві справи про брехню в деклараціях

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Після рішення Конституційного суду від 27 жовтня, Антикорупційний суд закрив справи про брехню в деклараціях щодо колишнього гендиректора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду, передає NNS.

"У четвер, 12 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисників обвинувачених щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України. Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)",

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області.

Раніше, Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення колишнього народного депутата, а нині радника міського голови Києва Дмитра Білоцерківця у декларуванні недостовірної інформації за 2016 та 2017 роки на суму в 3,8 млн грн, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу.

Нагадуємо:

27 жовтня він на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у формі штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації. Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.

Рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та «За майбутнє». Через цю ухвалу правоохоронці змушені будуть закрити всі справи щодо неправдивого декларування майна чиновниками.

Після цього ВАКС уже закрив справу про брехню в декларації ексголови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля та мера Одеси Геннадія Труханова.