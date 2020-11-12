Які партії пройшли б до Верховної Ради - свіжий рейтинг

Якби вибори до парламенту відбувалися у листопаді 2020 року, до Ради пройшли б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Євросолідарність" і "Батьківщина", також, з урахуванням похибки, шанси є ще у 8-ми партій.

Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг", пише Українська правда, передає NNS.

"У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційну платформа – За життя" готові віддати голоси 17,1%, партію "Європейська солідарність" – 15,4%, "Батьківщина" - 8,0%, "За майбутнє" – 4,5%, партію "Сила і честь" – 4,3%, Радикальну партію Ляшка – 4,3%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, "Голос" – 3,6%, партію "Свобода" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,1%",