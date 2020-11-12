Велосипедистам дозволили їздити смугою громадського транспорту

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Кабінет міністрів України дозволив велосипедистам їздити смугою для маршрутних транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада, пише Громадське, передає NNS.

В уряді також вважають, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів. Це пояснюють тим, що громадський транспорт рухається зі швидкістю в середньому 20 км/год, натомість звичайні автівки — 50 км/год.

Отже, велосипедисти зможуть їздити смугою зі знаком «Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів».

Як у нас із велосипедистами?

Громадська організація U-Cycle у своєму звіті вказує, що у порівнянні з 2019 роком у вересні у Києві вдвічі збільшилася кількість велосипедистів. На 22 перехрестях столиці у будній день активісти нарахували 4569 велосипедистів, а у вихідні — 3675, тоді як у 2019 році їх було 1798 у будні дні та 1943 — у вихідні.

Більшість велосипедистів їздили тротуаром, оскільки, як ідеться у звіті, «на дорогах відсутня велоінфраструктура».