Можно ли есть и пить в магазине до оплаты товаров

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Нередки ситуации, когда после утомительного шопинга в супермаркете, хочется сию минуту выпить воды или что-нибудь съесть. При этом оплатить товар вы сможете не ранее, чем через 15 минут, отстояв длинную очередь.

Здесь возникает вопрос: имеет ли покупатель право сначала воспользоваться товаром и только после этого оплатить его?

Как отмечают юристы, до оплаты клиент магазина может:

осматривать и изучать товар

просить, чтобы гастрономическую продукцию продали в нарезанном виде, в том числе и хлеб от 400 граммов (исключения — товары в заводской упаковке)

При этом нигде не сказано о том, что до оплаты покупатель не может попробовать товар на вкус. Специалисты утверждают, — если человек дает кассиру пробить продукт, который явно уже был использован, ничего страшного не произойдет.

Однако, если клиент "попробует" товар, а после оставит его в торговом зале, ему грозит административная ответственность за мелкое хищение чужого имущества посредством присвоения или растраты.