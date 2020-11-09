10 листопада відновлюється робота всіх КПВВ через лінію розмежування

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Починаючи з 8.00 10 листопада, відповідно до рішення командувача об’єднаних сил, в усіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Як пише Укрінформ, про це йдеться у повідомленні штабу ООС, передає NNS.

Так, на території Донецької області відновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8.00 до 18.00.

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020.

Як повідомлялося, з 7 березня 2020 року вводилися тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ через поширення коронавірусу.