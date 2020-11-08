Ляшко из-за COVID хочет ввести "время для пожилых": в чем суть

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В Украине могут ввести отдельное время для людей в возрасте от 60 лет, когда они смогут делать покупки в супермаркетах, аптеках и другим учреждениям не пересекаясь с другими, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Об этом в интервью Радио НВ сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет",

- отметил Ляшко.

По его словам, это связано с тем, что пенсионеры в зоне риска, ведь большинство летальных случаев происходит в категории 50+. Он обратил внимание на то, что в Европе успешно практиковали такую инициативу.