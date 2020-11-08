Пересчитают минимальные и максимальные пенсии: кому и как поднимут выплаты

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С 1 декабря 2020 года в Украине проведут перерасчет пенсий — в частности будет повышена минимальная и максимальная пенсии.

Как вырастут пенсии до конца 2020 года

Как объясняли ранее в Министерстве социальной политики, плановое повышение пенсионных выплат связано с ростом прожиточного минимума.

Последний раз его повысили с 1 июля (до 2118 грн), а с 1 декабря 2020 прожиточный минимум будет составлять 2189 грн.

Соответственно, с 1 декабря 2020 пенсии вырастут так:

минимальная пенсия — с 1712 грн до 1769 грн (на 57 грн);

максимальная пенсия — с 17120 грн до 17690 грн (на 570 грн).

Кроме того, с 1 декабря вырастет и надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 грн до 17,69 грн.

На что еще повлияет повышение прожиточного минимума с 1 декабря

Показатель прожиточного минимума с 1 декабря вырастет также для различных социальных и демографических групп населения.