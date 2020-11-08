В Украине анонсирован радиодиктант национального единства: когда и где слушать

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В понедельник, 9 ноября, в Украине пройдет радиодиктант национального единства. Об этом сообщают на Facebook-странице "ХХ Юбилейный радиодиктант национального единства".

Диктант уже традиционно состоится в День украинской письменности и языка. На этот раз его подготовкой занимались три специалиста: текст готовил писатель и издатель Иван Малкович, научным консультантом стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко, читать диктант будет актриса Римма Зюбина.

Спецпроект, организованный "Суспільним", стартует в 09:00. Сначала ведущие расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 09:15.

Трансляция состоится:

радио - "UA:Українське радіо", "UA:Радіо Культура";

телевидение - "UA:Перший", "UA:Культура" и региональное общественное телевидение;

интернет - YouTube-канал и Facebook-страница "UA:Українське радіо".

Написанный текст можно отправить в течении суток. Бумажные листы нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты направления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на электронную почту rd@ukr.radio.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было передать диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют 9 ноября на сайте ukr.radio.

Текст диктанта обнародуют на сайте "UA:Українське радіо" 11 ноября в 11:00. После обнародования диктанта электронные письма не будут принимать.

Присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Те, кто написал диктант без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.