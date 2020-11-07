Как умирал Жванецкий: вскрылись обстоятельства смерти сатирика

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Деталями об уходе Михаила Жванецкого из жизни поделилась Нонна Гришаева. Актриса сообщила, что сатирик умер в окружении близких.

По словам артистки, рядом с писателем находились его жена Наталья и сын Дмитрий. Она добавила, что у Михаила Жванецкого было онкологическое заболевание. Из-за ухудшения здоровья он не смог летом приехать в Одессу, где бывал каждое лето.

Днем 6 ноября состояние сатирика резко ухудшилось. Родственники были с ним до последней минуты. Нонна Гришаева вспомнила, что познакомилась с артистом через своих товарищей Ростислава Хаита и Леонида Бараца, чьи родители были одесситами и дружили с Михаилом Жванецким.

Звезда отметила, что сатирик был открытым человеком и всегда с удовольствием шел на общение.

"Когда собирались у него за столом, он всегда фонтанировал, и стол затихал. А уж если читал, то ловили каждое слово",

– поделилась знаменитость.

Больше всего Гришаеву поражала парадоксальный юмор писателя. Его крылатые фразы разлетелись в народ.

"Все понимали – вот он, живой гений... Он такой один – больше никто так не умеет",

– заключила актриса.

Напомним, в конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года Жванецкий говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла.

Отметим, жизнь Михаила Жванецкого была насыщенной не только в творческом, но и в личном отношении. У нег было несколько официальных и гражданских жен, как минимум шестеро детей, из которых законными он признавал лишь троих.

Сейчас их ждут скорбные заботы и траурные мероприятия, а потом настанет пора делить наследство. Судя по всему, судов и скандалов не избежать.

Жванецкий действительно был богат, пишут "Дни.ру". Он жил в Старопименовском переулке столицы, где квартиры стоят баснословных денег. Минимальная цена за 100 квадратных метров – почти 70 миллионов рублей.

Также у него есть подмосковный дом, где сатирик и жил последние годы, а в московской квартире проживал сын Жванецкого Дмитрий, рожденный в последнем неофициальном браке артиста.

Была у него недвижимость и в родной Одессе – как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадии, где он и построил себе домик.

В своей книге "Как перед Богом" Иосиф Кобзон писал: "У Жванецкого есть дом в Америке, семья, а здесь другая семья, и живет он на два лагеря". Но сам сатирик недвижимость в Штатах никогда не афишировал.

Риэлторы оценивают стоимость всех квартир Жванецкого в 150-200 миллионов минимум. Как говорят друзья сатирика, у него были серьезные вклады в нескольких столичных и иностранных банках.