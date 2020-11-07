Тестирование на COVID в Украине могут сделать бесплатным: что сказала Лабезная

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Несмотря на то, что Украина существенно увеличила число проводимых тестов на коронавирус, охват тестирования планируется увеличить еще больше. При этом, сами тесты могут стать бесплатными, сообщает NNS со ссылкой на СТРАНА.

Как заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, в настоящее время в приоритетах – сделать так, чтобы система соцзащиты работала бесперебойно. Кроме того, Министерство намерено сделать так, чтобы тесты на коронавирус в Украине были бесплатными. Такое заявление министр сделала во время выступления в ток-шоу на канале "112 Украина".

Министр Лазебная заявила, что ее ведомство ведет работу для того, чтобы сделать тестирование на коронавирус бесплатным. По словам чиновницы, каждый болеющий человек однозначно хочет знать, есть ли у него коронавирус – в настоящее время, чтобы узнать это, украинцам приходится платить деньги, однако в Минсоцполитики хотят изменить эту ситуацию.

Лазебная указала также, что главная ее задача в настоящее время – обеспечить отсутствие застоя в системе соцзащиты. Министр заявила, что основное для нее в настоящее время – сделать так, чтобы не начался локдаун сферы соцзащиты.

По словам главы Минсоцполитики, ее главной целью и во время действия строгого карантина весной 2020 года было обеспечение бесперебойного предоставления помощи со стороны государства.

Стоит отметить, что о появлении бесплатных экспресс-тестов на COVID-19 заявлял и главный санитарный врач Виктор Ляшко – он указывал, что данные тесты будут выявлять наличие антигена на коронавирус в организме человека.