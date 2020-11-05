20 тысяч в сутки: Шмыгаль дал неутешительный прогноз по COVID

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До конца года суточный прирост COVID-19 может достичь 20 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 5 ноября.

Прогнозы правительства показывают стремительный рост заболеваемости до конца года, пояснил премьер.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч (новых случаев, - ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день",

- добавил Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что медицинская система Украины к этому готовится.