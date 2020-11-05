До кінця року добовий приріст хворих на COVID-19 може бути 20 тисяч - Шмигаль

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В Україні до кінця листопада можуть почати виявляти по 15 тисяч випадків коронавірусу за добу, а до кінця 2020 року - до 20 тисяч.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами в Києві у четвер, 5 листопада, передає «Слово і діло», інформує NNS.

«На жаль, наші прогнози показують в тій ситуації, яка на сьогодні є, досить стрімке зростання. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тисяч на день - це вже не секрет. До кінця року ця цифра може вирости і до 20 тисяч осіб за день»,

- сказав Шмигаль.

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При цьому прем'єр висловив упевненість, що вітчизняна медична система готується до такого виклику і витримає таке навантаження. Однак, за словами Шмигаля, в країні може не вистачити лікарів.

Нагадаємо, в Україні третій день поспіль антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19.