В Україні з'явиться нова відпустка на два тижні

- 05 лист. 2020
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Депутати пропонують запровадити новий вид відпустки тривалістю два тижні. Її надаватимуть після народження дитини будь-якому члену сім’ї: батькові, матері, бабусі чи дідусю, пишуть finance.ua, передає NNS.
Про це йдеться в законопроекті №3695.
Наприклад, в інших країнах тривалість такої відпустки коливається від 1 дня в Італії до 64 в Словенії. Таке право на батьківську відпустку вже передбачено в 22 з 28 країн ЄС.
У законопроекті сказано, що декретною відпусткою можуть скористатися і чоловіки. За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.
Після народження дитини можна буде взяти відпустку на два тижні. Зараз законом така перерва в роботі не передбачена.
Відпустку зможе оформити один з членів сім’ї:
- мати дитини;
- чоловік матері дитини;
- батько дитини, який не є чоловіком, але веде спільний побут з матір’ю;
- бабуся чи дідусь дитини, якщо його виховує один з батьків.
Право на законний лікарняний для жінки після пологів таке нововведення не скасовує.
Нагадуємо, за інформацією Мінсоцполітики, оформити допомогу при народженні дитини можна онлайн. Необхідно надати такі документи: свідоцтво про народження дитини; паспорти обох батьків; ІПН обох батьків (при наявності); номер банківського рахунку в форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).