В Україні з'явиться нова відпустка на два тижні

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Депутати пропонують запровадити новий вид відпустки тривалістю два тижні. Її надаватимуть після народження дитини будь-якому члену сім’ї: батькові, матері, бабусі чи дідусю, пишуть finance.ua, передає NNS.

Про це йдеться в законопроекті №3695.

Наприклад, в інших країнах тривалість такої відпустки коливається від 1 дня в Італії до 64 в Словенії. Таке право на батьківську відпустку вже передбачено в 22 з 28 країн ЄС.

У законопроекті сказано, що декретною відпусткою можуть скористатися і чоловіки. За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Після народження дитини можна буде взяти відпустку на два тижні. Зараз законом така перерва в роботі не передбачена.

Відпустку зможе оформити один з членів сім’ї:

мати дитини;

чоловік матері дитини;

батько дитини, який не є чоловіком, але веде спільний побут з матір’ю;

бабуся чи дідусь дитини, якщо його виховує один з батьків.

Право на законний лікарняний для жінки після пологів таке нововведення не скасовує.

Нагадуємо, за інформацією Мінсоцполітики, оформити допомогу при народженні дитини можна онлайн. Необхідно надати такі документи: свідоцтво про народження дитини; паспорти обох батьків; ІПН обох батьків (при наявності); номер банківського рахунку в форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).