Вступили в силу изменения для украинских водителей

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В Украине изменились правила дорожного движения, а именно расширили список средств успокоения движения. К разрешенным средствам успокоения добавили островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Напомним, что до сих пор официально разрешенными были кольцевые развязки, шумовые полосы, возвышенные пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и "лежачие полицейские", передает NNS ссылаясь на Укравтодор.

Средства успокоения движения - направлены на снижение скорости авто на дорогах. Например, установить островки безопасности, которые заставят водителя несколько изменить траекторию движения или чокеры - сплошные расширения или островки, что сужают проезжую часть.

"К сожалению, по статистике на отремонтированных дорогах увеличивается количество ДТП. Поэтому безопасность всех участников движения так же является приоритетом Укравтодора, как и строительство качественных дорог. В 2020 году впервые все проекты ремонтов обязательно проходят так называемую 5 секцию Технического совета Укравтодора. Она оценивает проекты с точки зрения обеспечения мер безопасности",