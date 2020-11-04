До 5100 грн: "слуги" одобрили новые штрафы за маски

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В Украине 251 нардеп, большинство из которых представители "Слуги народа", в первом чтении приняли законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски: прикрывая и нос, и рот.

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн., сообщает NNS со ссылкой на Обозреватель.

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан",

– говорится в законопроекте.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов на своем брифинге 31 октября обратился к председателю ВР Дмитрия Разумкова и народным депутатам с просьбой поддержать законопроект об усилении административной ответственности за нарушение санитарных правил.

Следующий шаг – наказание для простых украинцев

Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Кабинет министров разработал еще один законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан",