Карантин выходного дня: Ляшко рассказал о комендантском часе, Степанов уточнил сроки

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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что анонсированный ранее "карантин выходного дня" не будут вводить в ближайшие выходные. Сейчас этот вопрос, как и вопрос о введении комендантского часа, изучается.

По словам Степанова, на текущей неделе пока не планируется введение карантина "выходного дня", передает NNS со ссылкой на Апостроф.

В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил информацию о возможности введения карантина "выходного дня" и комендантского часа. Он уточнил, что сейчас власти рассматривают возможные меры для стабилизации ситуации.

"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию",

- сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника"

- добавил Ляшко.

Ляшко отметил, что сейчас Украина находится в хорошем положении по сравнению с европейскими странами.

"Сегодня в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Чехии, Польше - стремительный рост. Мы держимся еще до 9 тыс. случаев. Я хочу заверить всех, что врачи рядом, они спасут, они окажут медицинскую помощь. Но чтобы они спасали, нам надо соблюдать санитарные нормы",