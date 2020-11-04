Декретные и помощь матерям-одиночкам: государство запланировало новые суммы соцвыплат

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В проекте бюджета-2021 предусмотрели рост прожиточного минимума. Из-за этого повысятся социальные выплаты на детей. Как изменится размер выплат на детей, декретные выплаты, "пакет малыша" и помощь одиноким матерям.

Как изменится прожиточный минимум на детей в 2021

Прожиточный минимум для детей, от которого и зависит размер выплат, вырастет с 1 декабря этого года. Для детей в возрасте до 6 лет его установят на уровне 1 921 гривны, а для старших (6-18 лет) – 2 395 гривен, передает NNS со ссылкой на 24tv.ua.

В проекте госбюджета-2021 предусмотрели два повышения прожиточного минимума в следующем году. Поэтому с 1 июля прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет могут поднять до 2 013 гривен, а для детей в возрасте 6-18 лет – 2 510 гривен.

В конце года, 1 декабря, прожиточный минимум вырастет снова: для дошкольников – 2 100 гривен, для детей от 6 лет – 2 618 гривен.

Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство – два с половиной прожиточных минимума. Поэтому для детей в возрасте до 6 лет размер выплат составит:

С 1 декабря 2020 года – 3 803 гривны;

С 1 июля 2021 года – 5 033 гривны;

С 1 декабря 2021 года – 5 250 гривен.

На детей от 6 до 18 лет предусмотрели более высокие выплаты:

С 1 декабря 2020 года – 5 988 гривен;

С 1 июля 2021 года – 6 275 гривен;

С 1 декабря 2021 года – 6 545 гривен.

Такие же размеры соцвыплат предусмотрели и для помощи на детей-сирот, лишенных родительской опеки.

Если ребенок, над которым установили опеку или попечительство, имеет инвалидность, то выплаты равны 3,5 прожиточным минимумам. То есть с первого декабря на детей до 6 лет – 6 724 гривны, а на старших детей – 8 383 гривны.

Помощь одиноким матерям

Помощь одиноким матерям – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Декретные выплаты

Кому назначают декретные выплаты

Каждая беременная в Украине женщина может рассчитывать на декретные выплаты. Однако продолжительность такого оплачиваемого отпуска отличается. Женщины, которые ожидают одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после), а если женщина вынашивает более одного ребенка – отпуск продлится 140 дней (по 70 дней до и после родов). Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Размер декретных выплат

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы (обратите внимания – официальной). Рассчитывают сколько женщина заработала за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет платой за один день декретного отпуска.

Женщины-ФОПы тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. У них также размер выплат зависит от дохода.

Женщины, которые не работают, также могут обращаться за декретными выплатами. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Мы посчитали каким будет размер пособия в следующем году.

Размер минимальной декретной помощи для безработных:

С 1 декабря 2020 года – 2 383 гривны;

С 1 июля 2021 года – 2 635 гривен;

С 1 декабря 2021 года – 2 749 гривен.

Выплаты при рождении ребенка

Пока никаких изменений в этом плане нет. В следующем году как и в этом женщины будут получать 41 280 гривен за рождение ребенка: 10 320 гривен сразу и еще по 860 гривен ежемесячно в течение 3 лет.

Однако, возможно, в бюджет-2021 внесут правку, которая увеличит эти выплаты. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала ZIK.

Я хочу, чтобы мы вернулись к той практике, которую имели до 2013 года. Когда за первого ребенка при курсе 8 гривен за доллар семья получала 30 тысяч гривен, за второго 60 тысяч, а за третьего еще больше – 120 тысяч гривен,

– сказал Гетманцев.

Пока деталей относительно того, какой размер выплат предложат, нет.

Пакет малыша

Пакет малыша составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет.

С 1 декабря 2020 года – 5 763 гривны;

С 1 июля 2021 года – 6 039 гривен;

С 1 декабря 2021 года – 6 300 гривен.

К тому же с 1 июля следующего года такой "пакет" можно будет получить в виде денег при условии, что родители или опекуны потратят их на младенца.