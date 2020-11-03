В Україні готуються значно посилити карантин з наступного тижня - ЗМІ

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З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Українську правду, яка посилається на власні джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента

За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока.

Нагадаємо: За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.