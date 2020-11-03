Украинцы должен заплатить налог: сколько и когда

- 03 лист. 2020
- Перегляди: 212
Завантажте мобільний додаток сайту
Украинцы, которые имели дополнительный доход в 2020 году, до мая 2021-го должны заполнить и подать по месту регистрации налоговые декларации. Зависимо от источника с дохода нужно будет заплатить либо 18%, либо 5% подоходного налога.
Налоги за украинцев платит работодатель, возможно, в том числе из-за этого многие украинцы даже не подозревают, сколько они платят в бюджет. К примеру, с каждой зарплаты нужно заплатить 22% единого соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.
Подоходный налог нужно платить и с других доходов, например от аренды недвижимости, от дополнительного заработка, подработки. Но в этом случае платить нужно самостоятельно – до мая следующего года заполнить декларацию и заплатить за май прошлого года.
18% по закону нужно платить:
- заработной плате;
- дохода от аренды недвижимости;
- доходов, полученных от независимой профессиональной деятельности;
- за сумму пенсии, которая превышает ее расчетный размер;
- с суммы, которую получили от работодателя на похороны члена семьи;
- с командировочным, если расходы "не вписались" в норму;
- процентом по банковскому депозиту и т.д.
- 5% нужно платить:
- за продажу второго автомобиля за год;
- дивиденды по акциям и корпоративным правам;
- наследство.
Если в этом году был какой-либо из выше перечисленных доходов, до мая 2021-го нужно обратиться в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и оплатить налог.