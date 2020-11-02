Учителям не выплатят надбавок за работу во время карантина

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Дистанционного обучения и надбавок учителям за работу во время карантина не будет. Бесплатно тестировать учителей на COVID-19 не планируют. Выделенные из COVID-резервов средства направят на закупку антисептиков для школ и детских садиков.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передают новости "Сегодня".

По его словам, до 1 июля 2021 года для работников сферы образования предполагается повышение на 30% заработных плат, до лета следующего года дополнительной переиндексации не будет.