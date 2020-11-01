Степанов: "Украина на пороге коллапса..."

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Больницы Украины вскоре не смогут принимать новых больных коронавирусом, если динамика инфицирования сохранится. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине по состоянию на 1 ноября в больницах находятся 26 593 пациента с COVID-19 или подозрением на болезнь.

Это почти на 3,5 тысячи больше, чем неделю назад, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

"У нашей медицинской системы есть предел – это 52 тысячи коек полностью по стране... Больше быть не может, как бы мы не пытались",

– отметил он.

По словам Степанова, это 30% процентов от всего коечного фонда.

"Ибо другие болезни не сделали каникулы, и этим людям тоже надо оказывать помощь – лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни",

– подчеркнул глава Минздрава.

Он спрогнозировал, что 52 тысячи коек быстро заполнятся, в потом придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких будут принимать на лечение, а каких нет.