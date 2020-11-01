Подорожчання газу та опалення: основні зміни в Україні з 1 листопада

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Що ближче до зими, то більш невідворотним є зростання тарифів на газ та опалення. Інші зміни у листопаді 2020 року не такі певні. Серед них - можливість запровадження нового карантину та формату навчання у школах, - повідомляє NNS з посиланням на ВВС Україна.

Вартість газу

Як вже повідомлялося раніше, на листопад "Нафтогаз" підвищив вартість газу за тарифом "Місячний" до 6,33 грн за куб (з ПДВ, але без вартості розподілу). Це майже на 35% більше, ніж у жовтні, коли тариф становив 4,7 грн за куб.

Компанія підвищила ціни на газ і в рамках річного тарифу. Якщо у жовтні куб за тарифом "Річний" коштував 5,24 грн, то з 1 листопада це буде 6,45 грн за куб.

Такі ціни стосуються лише тих споживачів, які мають контракт на постачання газу саме із "Нафтогазом".

Разом із тим, тарифи найбільшої газової компанії України залишаються одними з найнижчих на ринку.

Компанії, які пропонують газ дешевше, існують, - наприклад, компанія PalivEnergo пропонує постачати газ для населення за ціною у 5,88 грн за куб у листопаді за умови передоплати.

Але переважно ціни на газ для побутових споживачів є значно вищими - від 8 до майже 9 грн за куб. Наприклад, "КиївГазЕнержі" пропонує куб газу для населення за 8,819 грн, "Полтавагаз Збут" та "Тернопільміськгаз" - за 7,92 грн.

Найвища ціна у "Запоріжгазсбут" - 8,96 грн за куб.

Від серпня цього року ціни на газ для населення є повністю ринковими, а споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу.

Опалення дорожчатиме

Підвищення цін на газ для населення стосується лише тих, хто має газову плиту чи котел. Значно більшої кількості споживачів стосується підвищення цін на газ для виробників тепла, які все ще отримують газ за регульованою ціною від "Нафтогазу".

У жовтні для них "Нафтогаз" також підняв ціни - на понад тисячу гривень за тисячу кубів або майже на чверть, пояснивши це зростанням цін на світових ринках.

"За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%",

- пояснили в "Нафтогазі" причини зростання ціни для тепловиків.

Ціна на газ є однією з головних складових собівартості тепла, що виробляють підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), - понад 80%.

Отже, очевидно, що незабаром подорожчання газу призведе і до зростання платіжок за опалення.

До збільшення цифр у платіжках за тепло також додається і підвищення мінімальної зарплатні, що відбулося з 1 вересня.

Рада підвищила мінімалку. У кого зростуть зарплати і як це вплине на економіку

Через це підприємства, зокрема, й комунальні, мають підвищувати зарплати своїм працівникам.Утім, на скільки точно зростуть тарифи, поки що невідомо, адже зростання цін на газ тепловики, імовірно, закладуть вже у грудневі платіжки. Проте оглядачі говорять про можливе 15% зростання тарифів на тепло.

Коронавірус шириться. Чи буде карантин?

На кінець листопада у МОЗ очікують пік епідемії коронавірусу в Україні. Проте поки що як президент, так і уряд кажуть, що намагатимуться не запроваджувати новий жорсткий карантин, як це було навесні цього року, аби не нашкодити економіці.

Але президент Зеленський назвав межу, після якої карантину буде важко уникнути:

"Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім",

- заявив президент.

Згодом він сам підвищив поріг для запровадження карантину до 15 тисяч нових хворих.

"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах хворих на день наша медицина зупиниться, оскільки не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях, не вистачатиме медиків, що найважливіше. На сьогодні Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун",

- сказав Зеленський.

Для кінця осені традиційним також є зростання для всіх вірусних та простудних захворювань, нагадують у МОЗ.

Назад до школи?

Поки школярі були на дочасних канікулах, школи встигли побувати виборчими дільницями Поки школярі були на канікулах, школи встигли побувати виборчими дільницями

У жовтні міністерстві освіти рекомендували школам зробити осінні канікули з 15 до 30 жовтня. Тож з 2 листопада з передчасних канікул до шкіл мають повернутися учні. Хоча, наприклад, у Києві канікули почалися пізніше, а у деяких школах і завершилися раніше рекомендованих урядом термінів.

Крім того, оскільки уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня, то цілком можливо, що після осінніх канікул учні у тих чи інших регіонах можуть перейти на дистанційне та змішане навчання.

Міністерство освіти і науки України також планувало, що вже у листопаді школи зможуть безкоштовно отримати електронні журнали та щоденники.

Пілотні проєкти ведення шкільних електронних журналів та щоденників були розпочаті у жовтні.

"Сьогодні на ринку освітніх послуг е-журнали та е-щоденники - це не новинка. Є достатньо комерційних пропозицій щодо комплексних цифрових рішень для шкіл, які містять ці сервіси. Але не всі школи можуть собі дозволити їх фінансово. Тому ми пропонуємо базову безкоштовну версію електронних журналів та щоденників, а школи вже зможуть обирати",

- заявляв заступник міністра освіти і науки Артур Селецький.

Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитись від їх дублювання в паперовому вигляді, кажуть у МОН.

Острівці безпеки

З 1 листопада в Україні набудуть чинності нові стандарти безпеки дорожнього руху - замість "примусового зниження швидкості", як було раніше, рух намагатимуться "заспокоїти". Окрім вже звичних "лежачих поліцейських" на дорогах будуть обов'язковими острівці безпеки.

Але з'являтимуться вони лише там, де будуть нові дороги, або ж коли ремонтуватимуться старі.

"Вони проєктуються при ремонті або модернізації наявних доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Там також повідомляють, що особлива увага буде до ділянок, "де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними".

Серед інших "заспокоювачів руху" будуть передбачені бордюрні розширення та чокери - розширення тротуару, острівця безпеки на проїжджу частину з двох боків в різних місцях.

У спадщині і даруванні нічого не змінюється

Вже кілька років поспіль державні органи та експерти змушені спростовувати повідомлення про те, що нібито з 1 листопада українці не зможуть вступити у спадок або оформити угоду дарування.

Зазвичай у таких повідомленнях є посилання на постанову уряду про реформування сфери оціночної діяльності, яка втратила чинність ще у серпні 2014 року.

Право на оформлення договорів дарування та оформлення спадщини на сьогодні встановлено Цивільним кодексом України.

Загалом при укладенні договорів дарування та при оформленні спадщини спадкоємцями першого та другого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, брати і сестри, бабусі та дідусі) вартість майна оподатковується за нульовою ставкою, тому документи про оціночну вартість майна взагалі не потрібні - неодноразово наголошували у Мін'юсті.

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