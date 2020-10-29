"Голос" ініціює розслідування щодо рішення КСУ про скасування е-декларацій, а українців кличуть на мітинг

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Партія «Голос» ініціює розслідування щодо рішення Конституційного Суду України про скасування електронного декларування і вимагає повернути НАЗК повноваження перевіряти декларації чиновників. Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Громадське, інформує NNS.

Депутати переконані, що рішення суддів Конституційного суду містить ознаки злочину, бо судді нібито трактували не лише статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту.

Своє звернення народні депутати 29 жовтня передали в Офіс генерального прокурора.

Крім того, партія «Голос» закликала українців вийти на акцію протесту під стінами суду у п‘ятницю, 30 жовтня.

«Для всієї України очевидно, що рішення на користь корупціонерів ухвалено свідомо, аби приховати тіньові статки як колишньої, так і нинішньої влади. Відтак, жодного компромісу тут не може бути»,

— зазначили у партії.

Про яке рішення йдеться?

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив рішення за поданням народних депутатів від «Опозиційної платформи — За життя» і «За майбутнє» щодо незаконного збагачення і повноважень антикорупційних органів.

У ньому йдеться про те, що суд визнав неконституційними низку статей закону «Про запобігання корупції», які визначають повноваження НАЗК, а також статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

Що стосується статті Кримінального кодексу, КС вирішив, що порушення такого штибу «мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності», а кримінальна відповідальність є «надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень».

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Що означає рішення КС на практиці?

Одна з найбільш відчутних змін — це закриття електронного реєстру декларацій, за який відповідає НАЗК. Адже одна зі статей закону «Про позбавлення корупції», яку визнали неконституційною, стосується доступу громадян до інформації про майно всіх, хто отримує зарплату коштом податків України, пояснив «Українській правді» глава НАЗК Олександр Новіков.

«Рішення Конституційного суду повертає Україну не у 2013 рік, а в 1991-ий, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності»,

— вважає він.