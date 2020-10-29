В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським

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В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови сьогодні, 29 жовтня, набув чинності. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Вчора документ був оприлюднений у виданні "Голос України". Він передбачає:

створення очолюваного президентом штабу боротьби з вірусом;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Також вводиться у дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, що мають симптоми або хворіють коронавірусною хворобою для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім того, за регіональним розподілом створять необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію.

Тестування на коронавірус

Передбачено створення державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тисяч досліджень на добу, в яку повинні входити регіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі. При проектуванні лабораторій і закупівлі необхідного обладнання пріоритет повинен надаватися сучасним технологіям ПЛР-тестування.

Бригади швидкої медичної допомоги, які будуть здійснювати забір матеріалу для тесту, повинні бути забезпечені всім необхідним обладнанням, витратними матеріалами, пальним і ефективними системами індивідуального захисту для працівників. Час забору біологічного матеріалу має бути не більше 4-х годин після звернення пацієнта на "гарячу" телефонну лінію.

У постанові прописано створення лабораторних потужностей у системі медичних установ МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук і Міністерства охорони здоров'я для проведення періодичного тестування медичних та інших працівників, які працюють в установах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим COVID-19, а також осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусу.

Доступ до вакцини

Документ передбачає доступ населення до безпечної та якісної вакцини проти COVID-19 шляхом:

створення умов для спрощеного початку клінічних випробувань вакцин для профілактики COVID-19 для надання значної частини населення України можливості участі в клінічних випробуваннях;

створення умов для спрощення порядку реєстрації в Україні вакцин, які були схвалені до застосування в країнах із суворими регуляторними юрисдикціями;

вакцинації не менше 40% населення України за кошти державного бюджету після появи в країні безпечної і якісної вакцини від COVID-19, схваленої до застосування у країнах із суворими регуляторними юрисдикціями;

широкої інформаційної кампанії з приводу безпечності вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше Верховна рада схвалила цю постанову. За неї проголосували 308 нардепів.

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