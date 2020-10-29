Срок — всего 30 дней: полиции дали задание отлавливать "евробляхи"

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Не все водители евроблях считают, что нужно растаможить свое "сокровище на колесах". А это уже может привести к большому штрафу, сообщает NNS ссылаясь на ukrainianwall.

Стоит отметить, что штрафы за такое нарушение немалые - примерно до 170 тысяч гривен. Теперь же в правила для так называемых "евробляхеров" решили внести изменения. Такой документ опубликовал в социальной сети Алексей Гончаренко, народный депутат фракции "Европейская солидарность".

Как оказалось, на очередном заседании представителей Кабинета министров утвердили постановление об изменениях в Положение о Национальной полиции. Теперь у правоохранителей появились новые должностные обязанности. Причем речь идет и о водителях на "евробляхах".

Так, пишет депутат Алексей Гончаренко, временно ввезенные на территорию нашей страны транспортные средства будут обнаруживать именно сотрудники полиции. Стоит пояснить, что речь идет о тех автомобилях, которые так и не были зарегистрированы в течение более 30 дней. Также полицейские имеют право принимать соответствующие меры в отношении владельцев такого транспорта.

Народный депутат отметил и еще одно нововведение, которое утвердили в украинском правительстве: теперь сотрудники Национальной полиции будут заниматься разминированием.