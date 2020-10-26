В Femen объяснили, почему активистки теперь ходят на протесты без трусов

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Женское движение Femen изменило акцент своих акций: теперь активистки оголяют не только грудь, а раздеваются полностью. Об этом "Стране" рассказала лидер движения Femen Анна Гуцол.

По словам Гуцол, в нынешнем сезоне Femen будет делать акцент не на верх, а на низ женского тела.

"Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция - это и есть первичная власть",

- заявила "Стране" Анна Гуцол.