Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 жовтня

- 25 жовт. 2020
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25 жовтня (станом на 9:00) в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 391 летальний (+102 за добу), 141 508 пацієнтів одужали (+1753). Загалом проведено 3 025 148 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 6 088 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 34 054 осіб інфіковані за весь час (+359 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Харківська область — 32 772 (+660).
- Львівська область — 27 273 (+405).
- Одеська область — 21 831 (+340).
- Чернівецька область — 19 405 (+289).
- Тернопільська область — 19 050 (+201).
- Івано-Франківська область — 18 292 (+308).
- Рівненська область — 17 469 (+212).
- Київська область — 14 544 (+297).
- Хмельницька область — 13 300 (+437).
- Закарпатська область — 12 972 (+171).
- Дніпропетровська область — 12 916 (+231).
- Волинська область — 12 222 (+213).
- Житомирська область — 12 188 (+440).
- Сумська область — 10 403 (+291).
- Вінницька область — 9244 (+163).
- Донецька область — 8508 (+98).
- Черкаська область — 8034 (+113).
- Запорізька область — 7972 (+180).
- Чернігівська область — 7900 (+114).
- Полтавська область — 7876 (+182).
- Миколаївська область — 6935 (+145).
- Луганська область — 3169 (+86).
- Херсонська область — 3141 (+80).
- Кіровоградська область — 2028 (+73).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 жовтня до Центру надійшло 5 877 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19.