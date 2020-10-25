Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 жовтня

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25 жовтня (станом на 9:00) в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 391 летальний (+102 за добу), 141 508 пацієнтів одужали (+1753). Загалом проведено 3 025 148 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 6 088 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 34 054 осіб інфіковані за весь час (+359 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Харківська область — 32 772 (+660).

Львівська область — 27 273 (+405).

Одеська область — 21 831 (+340).

Чернівецька область — 19 405 (+289).

Тернопільська область — 19 050 (+201).

Івано-Франківська область — 18 292 (+308).

Рівненська область — 17 469 (+212).

Київська область — 14 544 (+297).

Хмельницька область — 13 300 (+437).

Закарпатська область — 12 972 (+171).

Дніпропетровська область — 12 916 (+231).

Волинська область — 12 222 (+213).

Житомирська область — 12 188 (+440).

Сумська область — 10 403 (+291).

Вінницька область — 9244 (+163).

Донецька область — 8508 (+98).

Черкаська область — 8034 (+113).

Запорізька область — 7972 (+180).

Чернігівська область — 7900 (+114).

Полтавська область — 7876 (+182).

Миколаївська область — 6935 (+145).

Луганська область — 3169 (+86).

Херсонська область — 3141 (+80).

Кіровоградська область — 2028 (+73).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 жовтня до Центру надійшло 5 877 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 жовтня