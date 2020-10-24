Сколько стоит умереть в Украине: названы цены ритуальных услуг

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К сожалению, смерть, это явление, с которым рано или поздно сталкивается каждое семейство, и, естественно, усопшего следует нормально захоронить, однако это стоит немалых денег.

В первую очередь, у фельдшера или врача нужно взять справку о смерти. Если же умерший состоял на учете у семейного врача, то эта процедура занимает совсем немного времени, от одного до двух дней. После этого со справкой нужно отправиться в ЗАГС для оформления свидетельства о смерти, чтобы иметь возможность воспользоваться ритуальными услугами. Для все регионов цена установлена на отметке до пяти тысяч гривен, передает NNS со ссылкой на ukrainianwall.

После этого стоит определиться с ритуальным агентством, которое полностью организует похороны, то есть и доставит тело в морг, и изготовит гроб. Стоимость перевозки тела тоже зависит от региона, в Киеве она стоит порядка двух тысяч гривен, в регионах же можно будет отдать от шестисот до тысячи двухсот гривен.

В морге выставляют уже свои тарифы на обслуживание, в среднем это от ста до трехсот гривен за сутки обслуживании. Однако, судя по неофициальной информации, на деле в морге могут попросить в несколько раз дороже. Место на кладбище обычно предоставляется бесплатным, однако в регионах за него тоже могут запросить от двух до пяти тысяч гривен, а выкапывание могилы обойдется еще в две тысячи.

Стандартный гроб стоит примерно четыре тысячи гривен, подготовка тела для похорон в регионах будет стоить до тысяча двухсот гривен, однако, опять же, в Киеве эта услуга может стоить на триста гривен дороже.

Транспорт стоит примерно тысячу гривен, плюс еще тысячу за отпевание. Деревянный крест с табличкой обойдется примерно в шестьсот гривен, а вот за памятник придется заплатить уже ощутимую сумму — от пяти до семи тысяч.

Надгробная плита может быть сделана из бетона или гранита, за первый попросят две, а за второй — восемь тысяч гривен. Таким образом, в регионах средняя цена похорон колеблется между тринадцатью и семнадцатью тысячами гривен, в Киеве же от семнадцати до двадцати тысяч гривен.