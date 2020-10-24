Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 жовтня

- 24 жовт. 2020
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24 жовтня (станом на 9:00) в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних (+125 за добу), 139 755 пацієнтів одужали (+ 2 177). Загалом проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України і Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 7 014 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 33 695 осіб інфіковані за весь час (+560 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Харківська область — 32 112 (+520).
- Львівська область — 26 868 (+469).
- Одеська область — 21 491 (+363).
- Чернівецька область — 19 116 (+305).
- Тернопільська область — 18 849 (+236).
- Івано-Франківська область — 17 984 (+279).
- Рівненська область — 17 257 (+272).
- Київська область — 14 247 (+289).
- Хмельницька область — 12 863 (+450).
- Закарпатська область — 12 801 (+260).
- Дніпропетровська область — 12 685 (+305).
- Волинська область — 12 009 (+217).
- Житомирська область — 11 748 (+484).
- Сумська область — 10 112 (+224).
- Вінницька область — 9081 (+158).
- Донецька область — 8410 (+250).
- Черкаська область — 7921 (+217).
- Запорізька область — 7792 (+297).
- Чернігівська область — 7786 (+204).
- Полтавська область — 7694 (+162).
- Миколаївська область — 6790 (+188).
- Луганська область — 3083 (+98).
- Херсонська область — 3061 (+110).
- Кіровоградська область — 1955 (+97)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.