Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 жовтня

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24 жовтня (станом на 9:00) в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних (+125 за добу), 139 755 пацієнтів одужали (+ 2 177). Загалом проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України і Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 7 014 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 33 695 осіб інфіковані за весь час (+560 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Харківська область — 32 112 (+520).

Львівська область — 26 868 (+469).

Одеська область — 21 491 (+363).

Чернівецька область — 19 116 (+305).

Тернопільська область — 18 849 (+236).

Івано-Франківська область — 17 984 (+279).

Рівненська область — 17 257 (+272).

Київська область — 14 247 (+289).

Хмельницька область — 12 863 (+450).

Закарпатська область — 12 801 (+260).

Дніпропетровська область — 12 685 (+305).

Волинська область — 12 009 (+217).

Житомирська область — 11 748 (+484).

Сумська область — 10 112 (+224).

Вінницька область — 9081 (+158).

Донецька область — 8410 (+250).

Черкаська область — 7921 (+217).

Запорізька область — 7792 (+297).

Чернігівська область — 7786 (+204).

Полтавська область — 7694 (+162).

Миколаївська область — 6790 (+188).

Луганська область — 3083 (+98).

Херсонська область — 3061 (+110).

Кіровоградська область — 1955 (+97)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні зростає, статистика на 23 жовтня