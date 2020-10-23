Виборчі дільниці досі не забезпечені вимірювачами температури та дезінфекторами – омбудсмен

- 23 жовт. 2020
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В Україні відбудуться перші вибори в умовах пандемії. Офіс омбудсмена 25 жовтня буде перевіряти, як реалізуються карантинні заходи на дільницях, - повідомляє NNS з посиланням на Главком.
На ранок 23 жовтня жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для температурного скринінгу і дезінфекторами.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу.
«На сьогодні жодна дільниця не забезпечена температурним скринінгом і дезінфікуючими розчинами»,
- повідомила Денісова.
За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що в п'ятницю вони будуть забезпечені всім необхідним.
Денісова повідомила, що в день виборів її представники будуть моніторити ситуацію на дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.
«Ми будемо перевіряти 25 жовтня як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінг температурний»,
- сказала Денісова.