Виборчі дільниці досі не забезпечені вимірювачами температури та дезінфекторами – омбудсмен

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В Україні відбудуться перші вибори в умовах пандемії. Офіс омбудсмена 25 жовтня буде перевіряти, як реалізуються карантинні заходи на дільницях, - повідомляє NNS з посиланням на Главком.

На ранок 23 жовтня жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для температурного скринінгу і дезінфекторами.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу.

«На сьогодні жодна дільниця не забезпечена температурним скринінгом і дезінфікуючими розчинами»,

- повідомила Денісова.

За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що в п'ятницю вони будуть забезпечені всім необхідним.

Денісова повідомила, що в день виборів її представники будуть моніторити ситуацію на дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.

«Ми будемо перевіряти 25 жовтня як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінг температурний»,

- сказала Денісова.